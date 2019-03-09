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2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı yapıldı

2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:43
2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı yapıldı

2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.


İçişleri Bakanlığı merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarının proje ve faaliyetlerinden taşra teşkilatlarının da haberdar olması, faaliyet ve projelerinde merkez birimleri ile eşgüdüm sağlanması ve 2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeleri hakkında değerlendirme yapmak amacıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı J.Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Oyur ve Valilik birim amirleri katıldı.


Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Mehmet Kaval ‘İçişleri Bakanlığı 2018-2019 Çalışma Planı’ konulu sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktardı.


2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Bugün 2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler programı geldikten sonra İçişleri Bakanlığımıza bağlı birim amirleriyle bir araya gelelim dedik. Bu toplantıyı hem bir hatırlatma mahiyetinde, hem de koordineyi gerektirecek hususlar var ise hepimiz bir aradayken bunu görelim diye yaptık. Bakanlığımızın bir uygulaması var. Bakanlık önce bir konuyu yazıyor sonra bu yazılanların ne kadarı uygulandı diyerek bakmaya geliyorlar. Onun için bu programlarda ilimize ve müdürlüklerimize düşen hususları gözden geçirin. Eksiklerimiz var ise onları tamamlayalım. Program çerçevesinde çalışalım. Bu plan ve faaliyet programını önemsediğimizi ve Bakanlığımızın buna önem verdiğini hatırlatmak isterim. Bundan sonra başlamış olan yılın program dahilinde devamını getirelim. Tabii ki rutin işlerimizi vatandaş odaklı bir şekilde devam ettireceğiz. Mevzuat gereği vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirirkenyapılan işlemlerle ilgili olarak sürekli bilgilendirelim” dedi.



Vatandaşlarla empati kurun


Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının onlardan hizmet alan vatandaşlarla empati kurması gerektiğini ifade ederek konuşmasına devam eden Vali Tutulmaz: “ Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personellerin onlardan hizmet alan vatandaşlarla empati kurmaları gerekmektedir. Vatandaşla empati kuracağız. Vatandaşa değer vereceğiz. Bizler bu makam ve mevkilerde vatandaşlara hizmet etmek için varız. Kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet almak için başvuran vatandaşları yaptıkları başvuru veya aldıkları hizmet süreci hakkında bilgilendireceğiz. Vatandaşların başvuruları veya talepleri olumsuz sonuçlanıyorsa nedeni hakkında bilgi vereceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılamayacak makul olmayan talepler var ise neden yapılamadığını vatandaşa izah edelim. Bizler burada vatandaşları memnun etmek için varız” dedi.


Toplantıda İçişleri Bakanlığı 2018-2019 Çalışma Planı Faaliyet ve Projeleri görüşüldü. Toplantı soru-cevap ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:43
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