2018 2019 Açık lise kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Liseyi açıktan okumak isteyen öğrenci adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2018-2019 eğitim öğretim Açık öğretim lise (AÖL) sınav takvimini araştırıyor. Kayıt yenileme işlemleri Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek olan Açıköğretim lise (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinde tarih ne zaman? AÖL 2018-2019 kayıt yenileme süresi ne zaman sona eriyor? AÖL’ye kimler başvurabilir? AÖL ücreti ne kadar? İşte MEB AÖL kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt silme detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan yeni kayıtlar ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorular son günlerde sıkça sorulmaya başladı. Hem çalışıp hem de okuluna devam etmek isteyenler için açık öğretim lisesi bulunmaz bir fırsat. MEB’in bu fırsatından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, liseyi açıktan okumanın mutluluğunu yaşıyor. Peki AÖL’ye kayıt yaptırmak isteyen vatandaş AÖL kayıt yaptırmak veya kayıt yenileme işlemini ne zaman yapacak? MEB AÖL ilgili resmi bir açıklamayı yayınladı. MEB’in açıklamasına göre, 2018-2019 Açıköğretim Lise kayıt tarihleri ve sınavlara ilişkin detaylara ver verdi. İşte MEB AÖL kayıt tarihleri…

AÖL I. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

AÖL I. DÖNEM SONU SINAVLARI

08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019

MEB 2018-2019 AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak. Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.