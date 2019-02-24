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2018- 2018 yılı Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen 2018-2018 yılı Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’na Türkiye’nin 30 ilinden 48 kadın, 101 erkek olmak üzere toplam 149 haltercinin katıldığı şampiyona sona erdi.

24 Şubat 2019 Pazar 15:34
2018- 2018 yılı Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen 2018-2018 yılı Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’na Türkiye’nin 30 ilinden 48 kadın, 101 erkek olmak üzere toplam 149 haltercinin katıldığı şampiyona sona erdi. Şampiyona sonunda kadınlar 45 kg kategoride Arzu Akıllı, 49 kg kategoride Edanur Doğucu, 55 kg kategoride Sedef Şafak,55 kg kategoride 59 kg kategoride Senanur Coşkun, 64 kg kategoride Burcu Alıcı, 71 kg kategoride kg kategoride Sema Nur Yıldız, 76 kg kategoride Hatice Serttaş, 81 kg kategoride Şeyma Çilbirincilik kürsüsüne çıkarak şampiyon oldu.


Erkekler 55 kg kategoride Melihcan Günay, 61 kg kategoride Burak Çanak, 67 kg kategoride Fettah Aydın, 73 kg kategoride Hacı İbrahim Tanır, 81 kg kategoride Enes Yaşar, 96 kg kategoride Mehmet Emin Doğruer, 89 kg kategoride İsmet Samet Coşkun, 102 kg kategoride Ramazan Yıldırım, 109 kg kategoride Kadir Akın ve 109 kg kategoride Burak Sarkoca birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye şampiyonu oldular.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Gençler Türkiye Halter Şampiyonasının Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu tarafından, Simav’da yapılmasına karar verilmesinin onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sapmaz “Geçen yıl ilçemizde gerçekleştirdiğimiz yıldızlar Türkiye halter şampiyonasından sonra, bu yıl da başarıyla sonuçlanan 2018- 2018 yılı Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonasına katkıda bulunanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyonaya katılan gençlerimize ulusal ve uluslar arası başarılar dileriz. Simav ilçemiz Türkiye şampiyonlarına kapılarını sonuna kadar açtı” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:34
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