2018-2018 eğitim – öğretim dönemi sona erdi! Öğrenci ve velilere tatil önerileri

Murathan Seyitoğlu - Ankara yeniakit.com.tr

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren öğrenciler ve velilerine tavsiyelerde bulundu.

“Zamanı iyi değerlendirmek lazım”

Çocukların zaman planlamasına ilişkin önerilerde bulunan Ali Erkan Kavaklı, “Zaman en büyük nimet, boş geçirmemek ve değerlendirmek lazım. Zamanı değerlendirme konusunda çocuklarımıza rehberlik etmek ve onları yönlendirmek şart. Çocuklar tatile çıktık, derslerden usandık diyebilirler. Yorulan bedendir, beyin yorulmaz. Usanan insanın nefsidir, insanın merakı bitmez. Beyin öğrenir, öğrenme programlıdır. Göz görme, ayak yürüme, kulak duyma programlı. Allah beyni öğrenme programlı yaratmış, kitap göndermiş, oku buyurmuş.”dedi.

“Çocukların istekleri ciddiye alınmalı”

Ali Erkan Kavaklı, şöyle konuştu:

“Çocuklarınıza yaşına ve seviyesine uygun kitaplar tavsiye edilmeli. Okumaları normal bir olay gibi algılanmamalı, ödüllendirilmeli. Çocuklar bizde birçok şey isterler. Çocukların istekleri ciddiye alınmalı, onları sevdiğimiz söylemeli ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak istediğimiz vurgulamalıyız. Bu arada ondan sorumlu davranmasını ve kendini geleceğe hazırlamasını istemeliyiz. Okumak bunlardan biri.”

“Yaz Kur’an kurslarına çocuklarınızı gönderin”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen yaz Kur’an kurslarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ali Erkan Kavaklı, “Çocukların doğru bir din eğitimi almaları nesillerin geleceği bakımından çok önemli. Türkiye’nin tüm illerinde ve camilerinde yaz Kur’an kursları bulunuyor, bu kurslara çocuklar gönderilebilinir.” şeklinde konuştu.

“Ekmek elden, su gölden, sorumsuz yaşamaya alıştırılmamalı”

“Aman çocuğumuz yorulmasın” denilmesinin sakıncalarına dikkat çeken Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, şunları söyledi:

“Evde sorumluluk verilmeli. Ev işlerine yardım, oda temizliği, tuvalet temizliği, mutfak işlerine yardım, yatağını yapma vb. işler yaptırılmalı. Yaşı uygunsa bir işe girip harçlık kazanması önerilmeli. Ekmek elden, su gölden, sorumsuz yaşamaya alıştırmamalı. İnsan zorluklarla karşılaşmadan ve denemeden yeteneklerini geliştiremez. Bir işe verip çalıştırmak hayat tecrübesi kazanmasına yardım eder. Alış veriş yapmaya göndermek bile sorumluluk vermektir. Misafir karşılamak, büyüklere kibar davranmak gibi nezaket kuralları mutlaka öğretilmeli.”

“Çocuklara internet yerine alternatif aktiviteler bulunmalı”

Çocukların internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunan Ali Erkan Kavaklı, “Tablet, cep telefonu, televizyon gibi teknolojik aletleri süreli ve bilinçli kullanmayı öğretin. Boş kalan çocuk sürekli bunlarla vakit geçirirse internet ve oyun bağımlısı olur. Çocuklara alternatif aktiviteler bulmalı. Spor yapmaları, arkadaşları ile oynamaları, sosyalleşmelerini sağlayacak etkinliklere yöneltmeli.” dedi.

“Çocuklarımız bizim servetimiz”

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, sözlerini şöyle tamamladI:

“Uutmamalıyız ki çocuklarımız bizim servetimiz. Yedekleri yok. Hiç kimse evladına güzel terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir, buyurur Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav). Çocuklarımıza bir meslek ve güzel ahlak öğretmek için çaba harcamalıyız. Bu işin yazı kışı olmaz. Her mevsim gayret etmek şart.”