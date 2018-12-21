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2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri kabul edildi.

21 Aralık 2018 Cuma 02:24
2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri kabul edildi

Genel Kurulda, 10 Aralık Pazartesi günü başlayan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 7'nci ve son maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına Adana Milletvekili İsmail Koncuk söz aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendiren Koncuk, asgari ücrete 680 lira zam yapılması halinde 2002 yılındaki seviyeye ulaşacağını savundu.

AK Parti hükümetinin halkı unuttuğunu ileri süren Koncuk, "Sürekli 'Halk bizim yanımızda' diyorsunuz ya halkın tersi pistir bunu unutmayın. Gereken cevabı bu halk size demokratik yollarla mutlaka verecektir. Alım gücü düşen bir halk var ve siz bu halkın nasıl geçindiğini düşünmüyorsunuz. Ülkeyi vergi cehennemine çevirdiğinizin ne zaman farkına varacaksınız? Gözünüz çiftçinin, memurun, esnafın cebinde. Buna ne zaman son vereceksiniz merak ediyorum." dedi.

Sataşma dolayısıyla söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletin AK Parti'ye inancının tam olduğunu belirterek, "Aksi halde bize 16 yıldır yetki ve görev vermezdi. Milletin emanetine sahip çıkma irademiz vardır." diye konuştu.

Tasarının 7'nci maddesinin kabul edilmesi sonrasında TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulun perşembe günü başlayan görüşmeleri 15 saat sürdü. Görüşmelerde siyasi parti grupları adına söz alan milletvekillerine onar dakika, şahsı adına söz alan milletvekillerine ise beşer dakika konuşma hakkı tanındı. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı görüşmelerde AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den toplam 54 milletvekili konuşma yaptı. Ayrıca 79 milletvekili yerinden söz alarak görüş bildirdi.

Bütçe görüşmelerinin kapanış oturumunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın tümünün oylaması yapılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 02:24
  1. Adana
  2. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
  3. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  5. TBMM
  6. tbmm genel kurulu

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  • Geçer geçerGeçer geçer6 sa önce
    Dönem akp nin.. bitince medyasıyla görür inşaallah

Günün Özeti

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