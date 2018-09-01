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2016'da AK Parti binasına saldıran terörist öldürüldü

12 Eylül 2016'da AK Parti İl Başkanlığı binasına bombalı araçla saldıran terörist öldürüldü.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:04
2016'da AK Parti binasına saldıran terörist öldürüldü

Van Gürpınar kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen o teröristlerin isimleri İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu açıklandı. 

"Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.

Van şehir merkezinde Beşyol mevkiinde AK Parti İl Başkanlık binası önündeki polis kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 50 vatandaş yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:04
  1. Van
  2. AK Parti
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Gürpınar
  5. 12 Eylül

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