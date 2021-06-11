2015'te PKK'nın bile üstlendiği eylemlere ilişkin skandal ifadeler! Murat Gezici iktidarı DEAŞ ile ortaklık etmekle suçladı

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Habertürk canlı yayınında HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin konuştu. Gezici, PKK terör örgütünü güzellemeye çalışırken skandal ifadelerle AK Parti iktidarını suçladı. 2015 yılındaki seçimleri gündeme getiren Gezici, "7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte, Türkiye'de bombalar patladı. Birileri patlattı. O dönem HDP, yüzde 13,1'den yüzde 10,8'e geriledi. Burada duygusal manipülasyon devredeydi. Yani seçmen manipüle edildi." dedi.

'Bombaları patlatan IŞİD'di'

2015 Kasım seçimleri sürecinde yaşanan terör eylemlerinin IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Gezici, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun şu sözlerini hatırlatarak, IŞİD ile AK Parti iktidarını ortaklık etmekle suçladı: "Hatta o dönemin Başbakanı, 'Bombalar patladıkça oylarımız artıyor' demişti." HDP seçmeninin olumsuz etkilenmesi için onların manipüle edildiğini öne süren Gezici, "Haziran'dan Kasım'a giden süreçteki patlayan bombaları, 'PKK patlatıyor' dediler. Halbu ki bunu patlatan IŞİD'di. IŞİD'in ifade edilmesi gölgede bırakıldı. Bu bombaların patlamasıyla birlikte toplumda duygusal manipülasyon oluştu. Ve seçmen HDP'den biraz koptu. HDP'ye, Kürt olmayıp, demokrasi kaygısıyla oy veren bir kitle var. Bunlar CHP'ye döndüler." ifadelerini kullandı.

'AK Parti PKK ile hareket etti'

Çözüm sürecine ilişkin de AK Parti iktidarını hedef alan Gezici, "HDP'nin bu kadar büyümesinin temel sebeplerinden birisi AK Parti'dir. AK Parti çözüm sürecinde PKK ile birlikte hareket etti. O süreçte HDP ve PKK ciddi olarak kamudan yüz bulmuştur." diye konuştu.

'HDP eşittir PKK dememiz yanlış olur'

Gezici, sözlerini şöyle tamamladı: "İşimize geldiği zaman HDP'yi kullanıyoruz. İşimize geldiği zaman terörle görüşebiliriz. Milli bir mesele olduğu zaman 'ben konuşurum'. Azerbaycan, Doğu Akdeniz, Libya için 'ben konuşurum' O yüzden biz HDP'yi konuşurken 'HDP eşittir PKK' dersek bu yanlış olur."