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2014-2019’un son toplantısı yapıldı

Bartın Belediyesi Mart 2019 Meclis Toplantısı 2.

07 Mart 2019 Perşembe 18:05
2014-2019’un son toplantısı yapıldı

Bartın Belediyesi Mart 2019 Meclis Toplantısı 2. oturumu, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı yoklama ile başladı. Gündemin birinci maddesinde Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar görüşüldü.Madde kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Gölbucağı Mahallesi, tapuda 879 ada, 52 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki tapuda 879 ada, 5 ve 17 parsel nolu Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazları satın alma talebi görüşülerek kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Tuna Mahallesi, tapuda 65 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Dördüncü gündem maddesi olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 550 ada, 227 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Tuna Mahallesi, tapuda 65 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebini görüşüldü. Madde kabul edildi.Gündemin yedinci maddesi olan Tuna Mahallesi, tapuda 65 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde ise Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1322 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi.Gündemin dokuzuncu maddesi olan Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1322 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Onuncu gündem maddesi olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 26 parsel ve Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 26 parsellerde imar planı değişiklikleri talebi kabul edildi.On birinci gündem maddesinde ise Gürgenpınarı Köyü, tapuda 141 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On ikinci gündem maddesi olan Tuna Mahallesi, tapuda 502 ada, 273 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi On üçüncü gündem maddesi olan Esentepe Mahallesi, tapuda 558 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi.On dördüncü gündem maddesinde Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 211 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin son maddesi olan on beşinci madde de ise Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 211 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.


Toplantının ardından konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,”Birlik ve beraberlik için de geçirmiş olduğumuz 5 yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte ilimiz için güzel çalışmalara imza attık. Tüm meclis üyesi dostlarıma teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart tarihinde yerel seçimler gerçekleşecek. Tekrar meclis üyesi adaylığı olan arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Adaylıkları hayırlı ve uğurlu olsun. Aday olmayan arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. “ dedi.


Konuşmasının ardından Meclis Üyelerine Başkan Cemal Akın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafı çekimin ardından Bartın Belediyesi Mart 2019 Meclis Toplantısı 2.oturumu sona erdi.


Toplantıya Bahçeşehir Koleji 9 ve 10. Sınıf öğrencileri de izleyici olarak katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:05
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