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2011’e sosyal bütçe

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı merkezi bütçesinin büyüklüklerini ve ana kalemlerini dün Ankara’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
2011’e sosyal bütçe

Sosyal kesimleri ilgilendiren kalemlerde önemli iyileşmeler dikkat çekiyor. Kamu gelir-giderleri, vergiler, borçlar, işe alımlar başta olmak üzere önümüzdeki yılda neler olacağının ilk ipuçlarının verildiği toplantıda öne çıkan başlıklar şunlar: ¥ 2011 yılı merkezi yönetimi bütçe giderleri 312,5 milyar lira, bütçe gelirleri 279 milyar lira, bütçe açığı 33,5 milyar lira, faiz dışı fazla ise 14 milyar lira olarak öngörüldü. ¥ 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapılacak. En düşük memur maaşı 1.532 lira, ortalama memur maaşı 1.793 liraya yükselecek. ¥ Devlet memurları aylıkları, 2011 Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında da yüzde 4; denge tazminatı ise 80 lira artırılacak. Aile yardımı ödeneği ilk kez sözleşmeli personele de verilmeye başlanacak. ¥ Devlet gelecek yıl 232,2 milyar lira vergi geliri bekliyor. ¥ Yeni yılda yeni vergi yok, vergi artışı veya indirimi de yok. ¥ SGK’ya 62,3 milyar lira transfer yapılacak. ¥ 2011’de aile hakimliği uygulaması tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek. ¥ Yeni yılda 60-70 bin memur alınacak. ¥ Üniversitelere ilave 8 bin atama geliyor. ¥ Ar-Ge ödenekleri 3,2 milyar liraya çıkarıldı. ¥ Yüzde 4,5 büyüme hedefiyle GSYH 1 trilyon 215 milyon liraya çıkacak. ¥ Çiftçilere 6 milyar lira destek öngürülüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:15
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