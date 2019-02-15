2010 komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik operasyonda 2 gözaltı Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülenFETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülenFETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli olarak 76 ilde başlatılan operasyonda, 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında Zonguldak ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı. KHK ile görevinden ihraç edilen polis memuru ile mahrem imam olduğu iddia edilen ve ihraç edilen veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli, alınan güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.