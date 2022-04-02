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Etkinlikler 201 yıllık Ramazan geleneği: Sultanahmet Meydanı'nda iftar vakti top atışı!
Etkinlikler

201 yıllık Ramazan geleneği: Sultanahmet Meydanı'nda iftar vakti top atışı!

Fatih Belediyesinin her yıl Eminönü'nde kurulan geleneksel iftar çadırından atılan iftar topu, bu yıl Sultanahmet Meydanı'ndan atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 23:06:00 -

Selimiye Kışlası'ndan getirilen top, Alman çeşmesi ile Sultanahmet tramvay durağı arasına kuruldu. Fatih Belediyesi tarafından bu yıl Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alanda iftar çadırı kuruldu.

Akşam ezanı ile birlikte Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak patlatılan ilk iftar topu ile alanda toplanan halk çadırda dağıtılan iftariyeliklerle iftar açtı.

Vali Yerlikaya'dan mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "201 yıllık iftar topu geleneğimizi 1. Ordu Komutanlığımız sürdürüyor. İstanbul’umuzda Ramazan’ın ilk iftar topu Sultanahmet Meydanı’nda atıldı. Allah tutulan oruçları kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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