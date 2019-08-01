201 Çift Daha Evlilik Okulu’ndan Sertifikasını Aldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenen 201 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika törenine katılan Uzman Psikolog Seyyid Şişman evli ve evlenecek olan çiftlere “Eş Olma Farkındalığı” üzerine konferans verdi.

Evliliğin 5 sırrı

Yaklaşık 10 yıldan bu yana “Evlilik Okulu Projesi”nin devam ettiğini anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Yaklaşık 10 yıldan bu yana başarı ile yürüttüğümüz projemizden şu ana kadar 28 bin 881 kişi faydalandı. Evlilik Okulu’na herkesin mutlaka katılması gerekiyor. Çünkü Evlilik insan hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi. Eğer anlaşabildiğiniz bir eş bulabildiyseniz, dünyada cennet hayatını yaşıyorsunuz. Eğer eşinizle anlaşamıyorsanız dünyada cehennem hayatını yaşarsınız. Nikah kıyarken çiftlere her zaman evliliğin 5 sırrı var diye söylüyoruz. Bunlar sevgi, saygı, sabır, sadakat ve sorumluluk. Bu beş ana maddeye dikkat edersek, güzel bir evlilik yaşanacakcaktır" dedi.

Bir çifte daha umre

Kura ile isimleri belirlenen Merve ve Murat Mermer çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.