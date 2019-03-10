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"200'e yakın meslek lisesi, turizm meslek koleji statüsüne getirilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "5 yıl içinde 200'e yakın meslek lisesinin turizm meslek koleji statüsüne getirileceğini düşünüyoruz. Eğer bunu başarırsak ki başaracağız, yaklaşık 200 bin civarında öğrenciyi sezonluk olarak turizm hayatına kazandırmış olacağız"

10 Mart 2019 Pazar 00:16
"200'e yakın meslek lisesi, turizm meslek koleji statüsüne getirilecek"

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında eğitim veren 200'e yakın meslek lisesinin 5 yıl içinde turizm meslek koleji statüsüne getirilmesini planladıklarını belirterek, "Eğer bunu başarırsak ki başaracağız, yaklaşık 200 bin civarında öğrenciyi sezonluk olarak turizm hayatına kazandırmış olacağız." dedi.

Ersoy, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen turizm sektör toplantısında, Türkiye'nin hedeflerini büyüterek 70 milyon turist hedefi koyduklarını, bu rakamı yakalamak için turizmin 81 kente yayılması gerektiğini söyledi.

Sümela Manastırı'nın sadece bölgenin değil, Türkiye'nin turizmde marka olması için büyük önem taşıdığını dile getiren Ersoy, manastırın cruise turizmi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ersoy, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarını daha önce etaplandırdıklarına işaret ederek, "İlk etabını 18 Mayıs'ta bitiriyoruz. İkinci etabı da bir sene sonra 18 Mayıs'ta hizmete açacağız. Ayasofya'nın açılışını ise 18 Mayıs'a çektik, yılbaşına açılma ihtimali de var. Elimizden geldiği kadar hızlandıracağız, önemli olan bir an önce açılması." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin kolej statüsüne getirilmesi için protokol yaptıklarını söyledi.

Protokol kapsamında, 76 meslek lisesinden ilk etapta 11'inin kolej sistemine geçirileceğini ifade eden Ersoy, "Bu okullarla oteller eşleştiriliyor ve öğrenciler uygulamalı eğitimlerini, öğretmenleriyle birlikte eşleştirildikleri okullarda alıyorlar. Artıları, eksileri, düzeltilmesi gereken yönleri görülecek ve daha sonra bu hızlı bir şekilde 76 okula yayılacak." dedi.

Bakan Ersoy, turizm meslek koleji öğrencilerinin İngilizce ve Rusça'yı mecburi lisan, Almanca, Fransızca, Arapça ya da Çinçe'yi de seçmeli dil olarak iyi seviyede öğrenerek mezun olacaklarını belirtti.

Ersoy, turizm alanında eğitim veren 200'e yakın meslek lisesinin 5 yıl içinde turizm meslek koleji statüsüne getirilmesini planladıklarını ifade ederek, "Eğer bunu başarırsak ki başaracağız, yaklaşık 200 bin civarında öğrenciyi sezonluk olarak turizm hayatına kazandırmış olacağız. Bu da sizin sezonluk personel ihtiyacınızın çok büyük bir kısmını karşılamış olacak." diye konuştu.

Trabzon'da turizm sezonunun uzatılması ve turist profilinin çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, kente farklı ülkelerden turist gelmesi için çalışma başlatacaklarını, bu çalışmalara bağlı olarak da sezonun uzayacağını söyledi.

Ersoy, Bakanlık olarak yatırımcısını da bulup Trabzon'da örnek turizm bölgesi oluşturacaklarını bildirdi.

Trabzon'da turizmin istenilen seviyeye hızla geleceğine inandığını aktaran Ersoy, "Trabzon'un 5 yıllık dönemde ve sonrasında da bütün Karadeniz Bölgesi'ne örnek teşkil eden güzel bir turizm başkenti olacağına inanıyorum. Hem bölgesel hem merkezi güzel bir çalışmayla Trabzon'un iyi yerlere geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, kentteki programı kapsamında AK Parti Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:16
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Trabzon
  3. Turizm sektör Toplantısı

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