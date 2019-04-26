2009'daki Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularının örgüt üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı- Şu ana kadar şüphelilerden 12'si yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi. Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi.

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