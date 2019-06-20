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"2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona çıktı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona ulaştı, çalışan sayımız 22,3 milyonu aşmış durumda"- "Mega projelerimiz, hepimizin övünç kaynağı. Marmaray'dan geçerken hepimiz övünüyoruz. Yeni İstanbul Havalimanımız ile hepimiz gurur duyuyoruz. Bütün projeler övünç ve gurur kaynağımız, milli değerlerimiz oluyor"

20 Haziran 2019 Perşembe 18:55
"2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona çıktı"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona ulaştı, çalışan sayımız 22,3 milyonu aşmış durumda." dedi.

Taksim'deki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliğinde sendika başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelen Selçuk, İstanbul'un her zaman çalışma hayatında önemli ve özel bir yeri olduğunu, STK'ların Türkiye'deki en önemli kuruluşlarından biri olduğunu anlattı.

"Hiçbir zaman sizlerden gelen taleplere, tekliflere, sıkıntılara kulaklarımızı tıkamadık. Bugün sizleri dinlemek için buradayız." diyen Selçuk, konfederasyon başkanıyla da iletişim halinde olduklarını söyledi.

Selçuk, "Dün zaten toplu iş sözleşmeleri tekliflerini sunmak için geldiler, umuyorum ki uzlaşı içinde bir sonuç alacağız." dedi.

17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde birçok temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Selçuk, "2010 ve 2012 yılında anayasa ve kanunlarda değişiklik yaptık. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izler vardı, onları sildik. 2002'den önce hiçbir iktidar aslında buna cesaret edememişti." ifadelerini kullandı.

İş Kanunu'nu hem ILO sözleşmelerine hem de AB normlarına uygun düzenlediklerini söyleyen Bakan Selçuk, mazeret, doğum izni, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda iyileşmeler yaptıklarını, aile ve iş, yaşam dengesini korumaya yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

- "İş yeri sayısı 1,9 milyona yükseldi"

İş yeri ve çalışan sayısına yönelik veri paylaşan Selçuk, "2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona ulaştı, çalışan sayımız 12 milyondan 22,3 milyonu aşmış durumda. Bunlar çok önemli rakamlar. Bunları övünçle, gururla söylemeliyiz. Bunlar hepimizin başarısı." değerlendirmesini yaptı.

31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediyelerin işçilere yönelik sendika değiştirme yönünde baskılar yaptıklarını gözlemlediklerini ifade eden Selçuk, herkesin istediği sendikaya üye olmasının, işçilerin en temel hakkı olduğunu dile getirdi.

Yapılan mega projelerin herkes için övünç kaynağı olduğunu kaydeden Selçuk, sözlerini, "İstanbul artık yıldırım gibi hizmetlere layık. Bütün bu hizmetler aslında sadece hükümetimizin değil bütün vatandaşların övünç ve gurur kaynağı. Mega projelerimiz, hepimizin övünç kaynağı. Marmaray'dan geçerken hepimiz övünüyoruz. Yeni İstanbul Havalimanımız ile hepimiz gurur duyuyoruz. Bütün projeler övünç ve gurur kaynağımız, milli değerlerimiz oluyor." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:55
  1. aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Türk-İş İstanbul Bölge Başkanlığı

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