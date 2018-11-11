2002 Dünya Kupası'ndaki efsane maçı anlattılar: Şenol Hoca bizi çok iyi hazırlamıştı

Eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ergün Penbe, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD)Antalya'nınBelek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'nda düzenlenen oturuma katıldı.

Ergün Penbe, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanan takımın çok iyi bir ekip olduğunu belirterek, ilk 11'deki 8 oyuncunun uzun süre Galatasaray'da birlikte oynadığını söyledi. Grup ve çeyrek final aşamalarından sonra aynı grupta mücadele ettikleri Brezilya'ya yarı finalde şanssız bir şekilde elendiklerini anlatan Ergün, "Yarı finalde karşımıza Brezilya yerine Almanya çıksaydı, onları elerdik." ifadelerini kullandı.

Ergün, Güney Kore ile oynadıkları üçüncülük maçının müthiş bir atmosferde geçtiğini hatırlatarak, "Takım ruhunu sahaya yansıtan bir ekiptik, Şenol Güneş hoca bizi turnuvaya çok iyi hazırlamıştı." diye konuştu. Arsenal ile oynadıkları UEFA Kupası finaline de değinen Ergün, maça çıktıklarında tüm Türkiye'yi arkalarında hissettiklerini, kupayı alıp Türkiye'ye geldikten sonra ne kadar büyük bir iş yaptıklarını fark ettiklerini dile getirdi.

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop ise 2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarının takım oyunu sayesinde geldiğini vurguladı. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı iyi oynamalarının öz güvenlerini artırdığını kaydeden Hamit, Çek Cumhuriyeti ile oynadıkları grup maçında 2-0 geriye düştükten sonra "Artık kaybedeceğimiz hiçbir şey yok" düşüncesiyle oynamaya başladıklarını söyledi.

'Arkadaşlarım denize girerken ben çalışıyordum'

Oturumun soru cevap kısmından A Milli Futbol takımındaki düşüş ile ilgili soru üzerine eski milli futbolcu Ergün Penbe, yeteneğin futbolcuyu bir yere kadar getirebileceğine, ondan sonra ise çalışmanın daha yukarılara taşıdığına dikkati çekti.

Ergün, 80 milyonluk Türkiye'de sporcu çıkartamama ve altyapı sorunları yaşadıklarını savunarak, "Altyapıdan maalesef sporcu çıkartamıyoruz. Oyuncu bir yere geldikten sonra maalesef tıkanıyor. Ondan sonrasını da göremiyor. Türkiye'nin başarı ve kariyer anlamında sayılı oyunculardan biriyim ama buraya nasıl geldim? Evet yeteneğim vardı ama arkadaşlarım denize girerken ben çalışıyordum." şeklinde konuştu.

'Hislerim, duygularım hepsi Türk'

Hamit Altıntop ise Almanya'da doğup büyümesine karşın Türkiye A Milli Takımı'nın neden tercih ettiğinin sorulması üzerine, "Ben Türk'üm, annem ve babam Türk. Evde konuşulan dil Türkçe. Hislerim, duygularım hepsi Türk. Annem ve babamın Almanya'ya gitme nedeni de para kazanmak. O dönemde Alman okullarına gittim, hocalarım ve antrenörlerim de Alman'dı. Almanya bana çok şey verdi ama benim seçimim Türkiye oldu. O nedenle Türkiye forması giydim. Türkiye formasını giymeseydim, Almanya formasını da giymezdim. O bir tercih değil çünkü ben Türk'üm." dedi.

Konuşmaların ardından Ergün ve Hamit'e plaket takdim edildi.