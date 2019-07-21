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2000 rakımlı yaylada festival

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Çambaşı Yayla Festivali ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:55
2000 rakımlı yaylada festival

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Çambaşı Yayla Festivali ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu.


2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 18. Çambaşı Yayla Festivali yoğun ilgi gördü. Festivalin ikinci gününde, dün düzenlenen en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en kaliteli peynir yarışmalarında dereceye girenlere de hediyeleri verildi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, katılımcılara teşekkür etti.



“Festivaller, yörenin ekonomisini güçlendirecek şekilde dizayn edilmeli”


Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan ise böyle etkinliklerin ekonomiye de katkı sunması gerektiğini aktardı. Tezcan, “Panayırlarda genelde yıl içerisinde üretilen, o yörenin ürettiği her şey panayırda sunulur, karşısında para kazanılır, hatta bu Anadolu’nun kültüründe vardır. Biz artık Ordu olarak festival şehri olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün festivallerin yanında ve içerisindeyiz. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz. İstiyoruz ki bu festivaller tanıtım, turizm, kültür, sosyalleşmeye katkıda bulunsun, yörenin ivmesini yukarı kaldırsın. Ekonomisine ve ticarete canlılık getirsin. Bu tür etkinlikleri böyle görmek lazım. Yörenin ekonomisini ve ticaretini güçlendirecek şekilde dizayn etmek lazım” dedi.



"Yaylalar tanıtıldıkça turizme de katkısı olur"


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, festivaller sayesinde yaylalar tanıtıldıkça turizm potansiyelinin de artacağını ifade ederek, “Bu güzel ortam hiçbir yerde bulunmaz. Bir tarafta sis, bir tarafta çise var. Buna rağmen siz buradasınız. Onun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Çambaşı’nın güzelliğini bugün burada hep beraber yaşamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü Çambaşı Karadeniz Bölgesi’nin en güzel yaylalarından biri. Bunun tanıtımına vesile olan Kabadüz Belediye Başkanlığımız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu yaylalar tanıtıldıkça, anlatıldıkça, paylaşıldıkça daha çok insanımız gelir ve turizme katkısı olmuş olur” şeklinde konuştu.


Festivale AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Büyükşehir Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:55
  1. kültür
  2. konser

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