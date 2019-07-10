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200 yıllık tarihi taş köprü bir anda yıkıldı

RİZE (İHA) – Rize’nin Ambarlık köyünde 18.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
200 yıllık tarihi taş köprü bir anda yıkıldı

RİZE (İHA) – Rize’nin Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Ambarlık Köyü Kemer Taş Köprüsü sabahın erken saatlerinde bir anda çöktü.


Merkeze bağlı Ambarlık köyünde 18. yüzyıldan kalma Kültür Varlıkları Envanterine kayıtlı Ambarlık Köyü Kemer Köprüsü sabah saatlerinde çöktü. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi köprünün gözlerinin önünde bir anda yok oluşundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Başkan Balcı “Ne olduğunu bizde anlayamadık. 200 yıllık tarihimiz gözümüzün önünde kayboldu, yıkıldı. Canımız yandı. Vadimizin simgesiydi. Bütün köylerimizin misafirinin ağırlandığı köprümüzdü. Vadinin en önemli tarihi eseriydi. Hepimiz şaşkınız. Gerekli incelemelerden sonra nedeni ortaya çıkabilir. Yıllar öncesinden bir onarım yapılmıştı. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama belki bir hatalı onarım olmuş olabilir. Olan oldu. Geri dönüşü olmayan bir olay. Hepimiz üzgünüz” dedi.


Ambarlı Köyü sakinlerinden Süleyman Türüt ise yaptığı açıklamada köprünün onarım sırasında zarar gördüğünü iddia etti. Türüt yaptığı açıklamada “Köprünün yapımında 10 kilometrelik yolda taşları taşımışlar. Köprü sapa sağlamdı. Geldiler koydular ona yeni taşları, onarım sırasında dikkatli olun dedik müteahite ’bir şey olmaz’ dedi. 200 yıllık köprüyü sakat ettiler gittiler. Köyün, derenin kilidiydi bu köprü” derken, Salarha Vadisi Yeni Şehir Kalkınma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan ise “Üzüntülüyüz. Var olan eserin bir anda yok oluşunu gördük. İnsan kaynaklı bir hata ile yok oluşu insanı daha çok üzüyor. Doğal afet olsa elde olan bir şey olmaz ama afet yokken tamamen yapımdan kaynaklı, onarım hatasından kaynaklı bir yıkım. Doğal afetle olan bir yıkım olsa kaderimize razı olacaktık ama belli ki burada tamamen hata var” iddiasında bulundu.


Tarihi köprü, yaklaşık 200 yıl önce kemeri ve korkulukları kesme taş, diğer kısımları ise moloz taş ile inşa edilmişti. İki yıl önce restore edilen köprü, bölgenin ve vadinin turizm değeriydi. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda olan köprü, Muradiye Beldesi ile Rize merkez karayolu üzerinde dere üzerinden ulaşımı sağlıyordu. Tarihi köprü 2003 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
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