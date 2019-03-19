Rize’nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde bulunan ahşap oyma tekniği ile yapılan ve 7 farklı yerine işlenen Hazreti Süleyman mühürlü 200 yıllık tarihi ahşap cami çocuklarla şenlendi.

Rize’nin Derepazarı ilçesinde eğitim veren Derepazarı İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan “Değerlerimizle değer kazanıyoruz” projesi kapsamında okulun 6’ncı sınıf öğrencileri tarihi Şimşirli Camii’ni ziyaret etti. Beş yılda yapılan ve ortalama 200 yıllık olan tarihi ahşap cami, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin de uğrak mekanı oluyor. Öğrencilere camiyi gezdirerek bilgi veren Derepazarı İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Betül Yılmaz, 7 noktaya nakşedilen Hazreti Süleyman mührüne özellikle vurgu yaparak öğrencilerin dikkatini çekti. Yılmaz, “Değerlerimizi, tarihimizi öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini istedik. Kazanımları yaşayarak öğrendiklerinde daha etkili oluyor. Günümüz çocukları sınıf ortamı dışında eğitim aldıklarında, yaşayarak öğrettiğimizde daha etkili olduğunu görüyoruz. Bir öğrencimiz ’eğer bu cami bizim köyümüzde olsaydı ben her gün giderdim’ dedi. Dolayısıyla buranın havasını bile solumanın etkili olduğunu düşünüyorum. Sınırımız sadece camiler değil, kültürümüzü değerimizi yansıtacak yerleri gezeceğiz” diye konuştu.

Camiyi 2 usta 5 yılda bitirdi

Tarihi Şimşirli Camii İmam Hatibi Mücahit Köse 1 yıl önce göreve başladığı tarihi ahşap cami ile ilgili, “Yaklaşık 200 yıllık cami Ahmet ve Ömer isimli 2 usta tarafından yapılmış. Önce dış cephe yapılarak kapatılmış sonra 5 yıl boyunca içindeki işlemeler yapılarak tamamlanmış. Camide çeşitli noktalara da 7 tane Hz. Süleyman mührü nakşedilmiş. Yıllar içerisinde bu mührü görenler önce yanlış anlayıp koparmaya çalışıyor sonra bu simgenin mührü Süleyman olduğunu anlıyorlar” dedi.

Çocukların camiyi ziyaretinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Köse, “Böyle bir güzelliği görmeleri çok önemli. Buradaki huzuru umarım yakalamışlardır. Camimiz çocuklarımızla neşelendi” dedi.