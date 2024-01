200 yıllık baharatlar! Osman Müftüoğlu: Kim korkar X hastalığından! Savaşmaya destek verdiği için yapılan tarif!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından tavsiye edilen iki baharat, çok sayıda faydasının yanı sıra virüslere göz açtırmıyor. 200 yıldan uzun süredir kullanılan bu yöntem, günümüzde yaşayan çok kişi tarafından bilinmiyor.

Baharatlar, yemeklerde kullanılan önemli bileşenlerdir. Yemeklere tat, koku ve renk katan baharatlar, aynı zamanda sağlık açısından da önemlidir. Özellikle antioksidan özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar. Baharatlar ayrıca sindirimi kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, baharatlar yemeklere eşsiz lezzetler katarak yemeğin daha keyifli olmasını sağlar. Özellikle Türk mutfağında baharatlar geniş bir yelpazede kullanılır ve yemeklere karakteristik bir tat verir. Bu nedenle, baharatların yemek pişirme sürecindeki önemi oldukça büyüktür. Sağlık açısından da faydaları olan baharatlar, dengeli ve lezzetli bir beslenme için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, baharatların yemek kültürümüzdeki yerini ve önemini asla göz ardı etmemek gerekir.

BAHARATLAR

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar baharatların kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürdüğünü, şeker hastalarında kan şekerini düzenlediğini, kanı sulandırdığını, iltihap giderici etkilerinin bulunduğunu ve kanser gelişimini de önleyebileceğini ortaya çıkarmıştır.

Tüm bu sağlık için yararlarının yanında oldukça lezzetli olan baharatları doğru kullanım şekilleriyle tükettiğimiz takdirde çok daha fazla faydasından yararlanmak mümkün olmaktadır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından önerilen bu karışım ile, Yemeklerde sıklıkla kullanılan bu iki baharatı karıştırın .

Hazırsanız Osman Müftüoğlu'nun tarifini veriyoruz...

BU KARIŞIM

İŞTE OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN GİZLİ TARİFİ

Osman Müftüoğlu tarafından hazırlanan bu karışım: Karabiber ile zerdeçalın gücünü birde böyle test edin:

HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Karabiber

Zerdeçal

Su

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 tatlı kaşığı karabiberi kaseye atın. Ardından 3 tatlı kaşığı zerdeçalı içine atın. Ilık bir su boşaltın ve karışımı karıştırın. Ardından bu her sabah için. Bu sayede tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olacaksınız.

Öte yandan Öncelikle şu önemli noktayı anında ve hemen açıklığa kavuşturalım: “X SALGINI” diye bir salgın hâlâ söz konusu değildir, “X HASTALIĞI” sadece muhtemel bir hastalık senaryosundan ibarettir, gerçek bir hastalık değildir diyen Osman Müftüoğlu hürriyetteki köşesinde Kim korkar hain ‘X’ten yazısıyla tavsiye verdi:

BAĞIŞIKLIK TURUNA HAZIR MIYIZ

1’İNCİ TUR

EVDEKİ BAĞIŞIKLIK ECZANEMİZ

Bağışıklığa güç veren besinlerin işe yaradığından en ufak bir kuşkunuz olmasın ve bugünlerde sofralar ekonomik imkânlar ölçüsünde aşağıdaki besinler ile donatılsın.

1- SÜLFÜR VE ALLİSİN ZENGİNİ BESİNLER: Soğan, sarımsak, lahana, karnabahar...

2- C VİTAMİNİ DEPOSU GIDALAR: Turunçgiller, kivi, yeşilbiber, yeşilliklerin tamamı...

3- HER TÜRLÜ BAHARAT: En başta zerdeçal, karabiber, kırmızıbiber...

4- PROBİYOTİK ZENGİNİ ÜRÜNLER: Turşular, sirkeler, yoğurt-peynir, kefir, boza, tarhana, şalgam, humus en önemlileri...

5- PROTEİN ZENGİNİ GIDALAR: Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt, bakliyat, çekirdekler...

2’NCİ TUR

DOĞAL BAĞIŞIKLIK TAKVİYELERİMİZ

1- C VE D VİTAMİNLERİ: Sadece gripte, nezlede değil, üst solunum yolu enfeksiyonlarının her çeşidinde hemen ve anında faydalanmaya çalıştığımız C vitamininin bağışıklığımızı gerçekten de güçlendirdiğini gösteren güvenilir çalışmalar var. Ama yine de bilelim ki C vitamini desteği soğuk algınlığının süresini kısaltmada zannettiğimiz kadar etkili değil. C vitamini etkisini daha ziyade grip ya da nezlenin belirtilerini hafifleterek gösteriyor. Son yıllarda daha güvenilir bir acil durum desteği olarak “grip/nezle gündemi”ne giren D VİTAMİNİNE GELİNCE... D vitamini araştırmalara göre sadece bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirmede değil, mevcut bir grip nezle ile mücadelede de oldukça etkili bir doğal destek. Bu nedenle son yıllarda D vitamini takviyeleri sadece grip, nezle ve benzeri sorunlarda değil, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının her tipinde de yaygın olarak kullanılıyor.

2- ÇİNKO: Kaliteli ve güçlü çinko takviyeleri, dikkatli ve doğru kullanıldıklarında özellikle soğuk algınlığı ve gripte hem hastalığın süresini kısaltıyor hem de belirtilerini hafifletiyor. Daha etkili bir fayda için çinko haplarından ziyade çinko pastillerini kullanmanız öneriliyor.

3- AFRİKA SARDUNYASI: Afrika sardunyası/Pelargonium Sidoides, Güney Afrika kökenli geleneksel bir antiviral bitkisel güç. Afrika sardunyasının da koruyuculuktan ziyade iyileştirici ve iyileşme sürecini kısaltıcı faydaları var. Grip ya da soğuk algınlığı durumunda ne kadar erken kullanıma başlanırsa faydası o ölçüde artıyor.

4- KARAMÜRVER: Karamürver/Sambucus Nigra antiviral gücü yüksek ve bu nedenle de soğuk algınlığı ya da grip nedeniyle yatağa düşenlere güçlü ve etkili yardımlar sağlayabilen en önemli bitkisel desteklerden biri. Karamürverin gribi önleme ya da belirtilerini azaltmada ciddi bir faydası yok ama güvenilir araştırmalarda kaliteli karamürver takviyelerinin hastalık süresini ciddi ölçüde kısaltabileceği gösterilmiş.

5- EKİNEZYA: Ekinezya 20 yıl öncesinin yıldızıydı. Şimdilerde karamürver ve Afrika sardunyasına biraz yenik düştü. Ama bana sorarsanız kaliteli ekinezya özleri hem soğuk algınlığının belirtilerini hafifletmede hem de süresini kısaltmada etkili olabilecek bir doğal bitkisel destek.

3’ÜNCÜ TUR

ECZANELERDEKİ DESTEKLERİMİZ

- BİR: D vitamini

- İKİ: C vitamini

- ÜÇ: N-Asetil sistein

- DÖRT: Çinko

- BEŞ: Pellargonium sidoides (umclaoba)

- ALTI: Sambucus nigra

- YEDİ: Beta glukan

ÖNEMLİ NOT: Bağışıklık desteği takviyelerini kontrolsüz kullanmayınız. Eczacınız veya doktorunuzdan bilgi almadan kullandığınızda başta böbrek ve karaciğer olmak üzere bazı toksik etkilerle karşılaşabileceğinizi unutmayınız.