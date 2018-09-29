0553 313 94 23

200 Temsilci karar aldı! Trump'a anayasayı ihlalden dava açılacak

Washington’da bulunan Federal Mahkeme Yargıcı'nın açıklamasına göre yaklaşık 200 Temsilciler Meclisi üyesi Başkan Donald Trump’a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
200 Temsilci karar aldı! Trump'a anayasayı ihlalden dava açılacak

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump’ı kongrenin onayı olmadan yabancı hükümetlerden hediye almak ya da kar elde etmekle itham ediyorlar ve bu şekilde Başkan Trump’ı anayasayı ihlal etmekle suçluyorlar.

Federal Mahkeme Yargıcı Emmet Sullivan açıklamayı Cuma günü yaptı. Trump tüm dünyada değişik şehirlerde şirketlere ve otellere sahip. Bu otellerden biri de Washington’da ve Beyaz Saray’a ziyarete gelen yabancı heyetler de zaman zaman bu otelde konaklıyorlar.

Başkan Trump diğer ülkelerdeki şirketlerindeki sahipliğini sürdürüyor ancak şirketlerinin idaresini oğullarına bıraktı. Eleştirmenler bunun yeterli bir adım olmadığını söylüyorlar.

Kongre üyelerini temsil eden ve yasal bir kurum olan Washington merkezli Anayasa Sorumluluk Merkezi Başkanı Elizabeth Wydra, “Temsilciler Meclisi üyelerinin dava açmaya hazırlandıklarını kabul eden mahkeme, Amerika’da kimsenin, Başkanın dahi yasaların üzerinde olmadığını ortaya koymuştur.” dedi

Adalet Bakanlığı da Başkan’ı mahkemede savunmaya devam edeceklerini duyurdu. Cuma günü mahkemenin yaptığı açıklama, Başkan’a karşı dava açılabilmesi için yeterli gerekçelerin olduğunun kabul ettiği ikinci dava oldu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
  1. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu
  2. Donald Trump
  3. anayasa ihlali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AKUT'tan vatandaşlara "tropik fırtına" çağrısı
    1. AKUT'tan vatandaşlara "tropik fırtına"..
    2. Azerbaycan'dan BM Kurulu'nda..
    3. 200 Temsilci karar aldı! Trump'a..
    4. Yaşanan dehşetin ardından Nusret'ten..
    5. Yakılarak öldürüldü! İfadesinde acı..
    6. Mehmet Ayan: Galatasaray iyi top..
    7. AKUT'tan 'tropik fırtına' için önlem..
    8. İngilizlerden olay iddia! '3. Dünya..
    9. Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
    10. Emniyet "Martı" timlerinin sayısını..
    11. Azerbaycan’dan ‘Ermenistan’a baskı..
    12. Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere..
    13. Van'da balık festivali yapıldı
    14. Galatasaray'da Emre Akbaba depremi
    15. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura..
    16. Galatasaray'a Emre'den kötü haber
    17. Sakarya'da yürekler ağza geldi!..
    18. Beşiktaş, Ali'ye veda etti
    19. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı analiz:..
    20. Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14..
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?