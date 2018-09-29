200 Temsilci karar aldı! Trump'a anayasayı ihlalden dava açılacak

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump’ı kongrenin onayı olmadan yabancı hükümetlerden hediye almak ya da kar elde etmekle itham ediyorlar ve bu şekilde Başkan Trump’ı anayasayı ihlal etmekle suçluyorlar.

Federal Mahkeme Yargıcı Emmet Sullivan açıklamayı Cuma günü yaptı. Trump tüm dünyada değişik şehirlerde şirketlere ve otellere sahip. Bu otellerden biri de Washington’da ve Beyaz Saray’a ziyarete gelen yabancı heyetler de zaman zaman bu otelde konaklıyorlar.

Başkan Trump diğer ülkelerdeki şirketlerindeki sahipliğini sürdürüyor ancak şirketlerinin idaresini oğullarına bıraktı. Eleştirmenler bunun yeterli bir adım olmadığını söylüyorlar.

Kongre üyelerini temsil eden ve yasal bir kurum olan Washington merkezli Anayasa Sorumluluk Merkezi Başkanı Elizabeth Wydra, “Temsilciler Meclisi üyelerinin dava açmaya hazırlandıklarını kabul eden mahkeme, Amerika’da kimsenin, Başkanın dahi yasaların üzerinde olmadığını ortaya koymuştur.” dedi

Adalet Bakanlığı da Başkan’ı mahkemede savunmaya devam edeceklerini duyurdu. Cuma günü mahkemenin yaptığı açıklama, Başkan’a karşı dava açılabilmesi için yeterli gerekçelerin olduğunun kabul ettiği ikinci dava oldu.