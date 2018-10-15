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200 Rus askeri Mısır'da! Büyük tatbikat başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Dostluk Muhafızları-2018 adlı tatbikatta görev alacak olan 200 Rus askerini Mısır'a gönderdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:50
200 Rus askeri Mısır'da! Büyük tatbikat başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 200 paraşütçü askerin ve 10 askeri aracın Mısır’a ulaştırılması için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden 4 adet İl-76 stratejik nakliye uçağının kullanıldığı, uçakların 3 bin kilometrelik mesafe kat ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya ve Mısır’ın düzenleyeceği Dostluk Muhafızları-2018 adlı terörle mücadele tatbikatının aktif evresi 24-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. İki ülkenin paraşütçü birliklerinin manevraları için birkaç havalimanı, 15’in üzerinde helikopter ve uçak, ayrıca paraşüt sistemleriyle indirilen 10 askeri araç kullanılacak, tatbikatta her iki ülkeden 400’ün üzerinde asker katılacak” ifadelerine yer verildi.

Rusya ve Mısır’ın 13-26 Ekim tarihleri arasında birlikte düzenlediği Dostluk Muhafızları-2018 adlı terörle mücadele tatbikatında Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Stavropol Kafkas Kazak Taarruz Alayı'ndan 200’ün üzerinde asker yer alacak.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:50
  1. Mısır
  2. Rusya

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