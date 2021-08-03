  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye bir ilki başaracak! "TCG Ufuk Korveti" için geri sayım başladı

HDP ile iş kotaran Meral Akşener'i dumura uğratan tepki!

Ezan sesi yankılandı! Büyük ilgi gördü… Alp Arslan yapımcısı Emre Konuk’tan dikkat çeken paylaşım

İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu

AFAD duyurdu: O ilimizde 5.0 şiddetinde deprem

CHP’li Tuncay Özkan’ın IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti IBAN atınca tepki, CHP atınca gelsin paralar

Büyük vefasızlık! Milli Gazete Albayrak ailesine yaptığını CHP'li ırkçıya bile yapmadı

Korkunç şüphe! Hainler ormanlara güneşi görünce bakın ne atmış

Altın almalı mı, satmalı mı? Kritik uyarı geldi: Bundan kaçının

Rapçi Şehinşah'tan yeni skandal! Tepki yağdı
İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Pentagon’daki silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
İran’ın önemli bir tesisinde patlama!
Korona Virüs 200 milyonu geçti! Koronavirüs kâbusu devam ediyor
Korona Virüs

200 milyonu geçti! Koronavirüs kâbusu devam ediyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:15:00 -
200 milyonu geçti! Koronavirüs kâbusu devam ediyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 200 milyon 9 bin 415'e yükseldi.

ABD, 35 milyon 907 bin 196 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 767 bin 481 ile Hindistan, 19 milyon 953 bin 501 ile Brezilya, 6 milyon 334 bin 195 ile Rusya, 6 milyon 178 bin 632 ile Fransa, 5 milyon 923 bin 820 ile İngiltere, 5 milyon 795 bin 665 ile Türkiye, 4 milyon 947 bin 30 ile Arjantin, 4 milyon 801 bin 50 ile Kolombiya ve 4 milyon 523 bin 310 ile İspanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 255 bin 434 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 180 milyon 368 bin 732 kişiye ulaştı.

15 milyon 385 bin 249 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay