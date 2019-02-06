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200 milyon kadın ve kız çocuğu genital sakatlama mağduru

BM verilerine göre, dünya genelinde genital sakatlamaya maruz kalanların sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğu genital sakatlama uygulamasıyla karşı karşıya kaldı - BM genital sakatlamalara son verilmesi konusunda bir an önce harekete geçilmezse 2030 yılına kadar 68 milyon kız çoçuğunun bu uygulamaya maruz kalacağı uyarısı yaptı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:50
200 milyon kadın ve kız çocuğu genital sakatlama mağduru

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya genelinde genital sakatlanmaya maruz kalan kadın ve kız çocuklarının sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğunun bu uygulamayla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 6 Şubat'ı ''Genital Sakatlamaya Karşı Sıfır Tolerans Günü'' olarak tanıyor ve genital sakatlamaya son verilmesi konusunda bir an önce harekete geçilmezse 2030 yılına kadar 68 milyon kız çocuğunun bu uygulamaya maruz kalacağı uyarısında bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Twitter hesabından, ''Genital sakatlama kadınların aşırı derecede acı çekmesine neden olan iğrenç bir insan hakları ihlali.'' paylaşımında bulunarak genital sakatlamalara son verilmesi için küresel hareket çağrısında bulundu.

BM'ye göre genital sakatlama hala birçok ülkede yaygın olarak görülüyor ve en çok Afrika ve Ortadoğu'da uygulanıyor.

Yaklaşık 30 ülkede uygulanan genital sakatlama en çok Somali, Gine, Cibuti ve Mısır'da görülüyor.

BM verilerine göre, dünya genelinde genital sakatlanmaya maruz kalanların sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğu bu uygulamayla karşı karşıya kaldı ve bu uygulamaların yarısından fazlası Mısır, Etiyopya ve Endonezya'da gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:50
  1. BM
  2. genital sakatlama
  3. Kadın Sünneti

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