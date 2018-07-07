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200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısı onaylandı

Asya Kalkınma Bankası tarafından Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için öngörülen 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısını onayladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:26
200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısı onaylandı

ADB'den yapılan açıklamada, 2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar  ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara  götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibenin  onaylandığı belirtildi.

ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde  Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya  Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz.  Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri,  açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı  sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e  sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları,  yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş  hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını  belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini  ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine  ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam  sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol  açacağı endişesini taşıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:26
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