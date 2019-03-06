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200 liralık alışveriş, 150 bin TL değerinde otomobil kazandırdı

Sivas’ta bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen hediye kampanyasında 150 bin TL değerindeki otomobil, talihlisi üniversite öğrencisine teslim edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:52
200 liralık alışveriş, 150 bin TL değerinde otomobil kazandırdı

Sivas’ta bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen hediye kampanyasında 150 bin TL değerindeki otomobil, talihlisi üniversite öğrencisine teslim edildi. Lüks aracın sahibi olan öğrenci, araca yakıt almakta güçlük çekebileceğini belirtti.


Sivas’ta bulunan Primemall AVM tarafından düzenlenen hediye çekilişine 165 bin müşterini başvuru yaptı. Hediye çekilişinde başta lüks bir otomobilolmak üzere 101 farklı hediye dağıtılmıştı. 165 bin müşteri arasından 150 bin TL değerindeki otomobili kazanan ise çekilişi takip etmeyen 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olmuştu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kerem Uludağ, otomobili kazandığını üniversitesi kütüphanesinde ders çalışırken öğrendi. Derslerinin yoğunluğundan dolayı aracı teslim almak için süre istedi. Bugün ise Sivas’a gelip otomobili teslim aldı.



“Heyecandan ellerim titriyor”


Arabayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Uludağ, heyecandan ellerinin titrediğini ifade ederek, “Arabayı kazandığımı duyduğumda çok şaşırdım, çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Sivas’a hemen gelemedim, sınavlarımın bitmesinin ardından gelebildim. Şu an ise arabamı gördüm, çok heyecanlıyım. Elim, ayağım titriyor. Arabam benim olacak, gezeceğim arabamla. Arabayı aldım ama öğrenciyim, tabi ki malumunuz yakıtlar pahalı. Yakıt sıkıntısı çekebileceğimi düşünüyorum. Yakıt konusunda bir çözüm bulmalıyım. Çünkü çok fazla arttı yakıt fiyatları. Ailem de destek olursa yakıt konusunda güzel olur. 200 liralık bir alışveriş yapmıştım ve 2 tane çekiliş hakkım vardı. Bu çekiliş biletim ile de 150 bin lira değerinde bir araba hediye ettiler. Çok mutluyum. Bu aracı 165 bin kişi arasında kazandım" dedi.


AVM’nin Genel Müdürü Ayşegül Kılıç, “Hediyemizin öğrenci arkadaşımıza çıkması bizleri de mutlu etti. Aracıkazandığı için aradığımızda kütüphanedeydi. Ben öğrenci olduğunu duyduğumda gözlerim doldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Biz müşterilerimizin bizden beklentilerinin farkındayız. Sene içerisinde araç çekilişi kampanyamızı tekrarlayacağız. Şu anda kampanyalarımız yine devam ediyor" dedi.


Ailesiyle birlikte geldiği AVM’den kazandığı otomobili teslim alan Kerem Uludağ, yeni aracı ile şehir turuna çıktı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:52
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