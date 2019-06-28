0553 313 94 23

200 kişiyi sokağa döken tesisin faaliyeti durduruldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan ve kimyasal madde deposu olarak kullanılan bir alandaki 20 tonluk formik asit tankı patlamış, etrafa yayılan kimyasal madde nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilerek 200 kişi evlerini boşaltmıştı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:46
200 kişiyi sokağa döken tesisin faaliyeti durduruldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan ve kimyasal madde deposu olarak kullanılan bir alandaki 20 tonluk formik asit tankı patlamış, etrafa yayılan kimyasal madde nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilerek 200 kişi evlerini boşaltmıştı. Şimdi ise tesisin faaliyeti durdurularak tahliyesi için çalışmalara başlandı.


Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde yerleşim yeri içerisinde yer alan bir kimyasal deposundaki formik asit tankı bilinmeyen bir nedenle patlamış, çevrede bulunanların gaz ve kokudan şikayet etmeleri üzerine binaların tamamı tedbir amaçlı olarak tahliye edilerek bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edilmişti.


Çevrede oturan 200 kişinin gece boyunca evlerine giremediği olayda AFAD ve UMKE ekipleri önce bölgede kimyasal madde kontrolü yapmış, ardından etrafa saçılan tonlarca formik asit üzerine 30 tondan fazla su sıkılarak seyreltilmiş, oluşan sıvının da üzeri iş makinelerinin yardımıyla toprakla örtülerek etkisi en aza indirilmişti.


Vatandaşların şikayet konusu olan tesiste yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde de tesiste hareketlilik vardı. Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, alanda kalan tanklardaki diğer kimyasal maddelerin başka yerlere nakledilmesinin ardından tesisin tahliye edileceği belirtildi.


Diğer yandan, 200 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı olayda gazdan etkilenerek hastaneye sevk edilen bir çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının konu ile ilgili olarak soruşturma başlattığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen muhtarları bilgilendirdi
    1. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    2. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    3. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    4. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    5. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    6. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    9. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    10. Evlat katili babadan şok ifade
    11. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    12. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    15. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    16. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    17. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    18. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    19. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    20. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    21. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    22. “Wild Edens: Turkey” belgeseli, özel..
    23. "Festival dansçılara uluslararası..
    24. Kadın subay adayı komando kursunun..
    25. Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya..
    26. TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu
    27. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 3 yılda..
    28. Munzur Çayı’na düşen genci arama..
    29. MAY Tohum’dan ABD’ye lisans ve tohum..
    30. (Özel haber) İlker Soyad: “Atıma çok..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!