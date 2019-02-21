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200 kiloluk kalasın altında kalan işçi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:44
200 kiloluk kalasın altında kalan işçi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, İnegöl OSB 1. Cadde’de bir sunta fabrikasında meydana geldi. 46 yaşındaki Abdurrahim K.’nin üzerine çalıştığı sırada yaklaşık 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:44
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