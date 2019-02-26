0553 313 94 23

200 kamerayla 20 kilometrelik takip

Adana’da bir kişinin kaldırımdaki şahsın cep telefonunu çalıp motosikletle kaçması an be an görüntülendi.

26 Şubat 2019 Salı 09:01
200 kamerayla 20 kilometrelik takip

Adana’da bir kişinin kaldırımdaki şahsın cep telefonunu çalıp motosikletle kaçması an be an görüntülendi. Zanlı polis tarafından 20 kilometre takip edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Alpsoy (24) kaldırımda cep telefonuyla oyun oynarken motosikletli iki şahıs yanına yaklaştı. Motosiklette arkada oturan şahıs Alpsoy’un elindeki telefonu alıp motosiklet ile kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Alpsoy daha sonra vatandaşlardan yardım isteyip 155 polis imdat hattını aramalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis zanlının kaçış yönüne doğru 20 kilometrelik alanda yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan bu inceleme sonucunda zanlının 19 Mayıs Mahallesi’nde oturduğu ve isminin Gökhan K. (32) olduğu belirlendi. Polis 19 Mayıs Mahallesi’nde yaptığı operasyonda zanlıyı yolda görüp dur ihtarında bulundu. Ancak zanlı polisi görünce kaçtı. Zanlı kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek polisten korkup kaçtığını söyledi. Ancak polis güvenlik kamerasından olayı gerçekleştiren şahsın Gökhan K. olduğunu kanıtlarken, mağdur da zanlıyı teşhis etti. Zanlının başka bir kapkaç olayına da karıştığı ileri sürüldü. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkanlarda kadın olmanın zorlukları Trakya Üniversitesinde konuşuldu
    1. Balkanlarda kadın olmanın zorlukları..
    2. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    3. Minik sporcular İnegöl’ün göğsünü..
    4. Rusya'dan BMGK'de reform çağrısı
    5. Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim..
    6. (Düzeltme) Eğitim Bir-Sen Milas İlçe..
    7. 32 ilde 5 binden fazla konut için..
    8. Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi
    9. Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri..
    10. Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019..
    11. ABD Başkanı Trump’a cinsel taciz davası
    12. Beyaz gelincik bu sefer okul..
    13. Diyarbakır’da 26 adet sahte 100 dolar..
    14. Tam teçhizatlı defineciler suçüstü..
    15. Kış ve bahar sinüzitle zehir olmasın
    16. 3 aylık eğitimle kekemelikten..
    17. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif"..
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    19. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    20. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti