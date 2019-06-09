200 bin dekarlık tarım arazisinde ’süne’ mücadelesi

Kırıkkale’de önceden tespit edilen ’hububat’ ekili yaklaşık 200 bin dekarlık tarım arazisinde ’süne’ zararlılarını önlemek amacıyla biyolojik mücadele başlatıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 11 ekip, 33 teknik personel “süne” ile mücadelede görev aldı. İlaçlama yapılması gereken hububat ekili alanlar önceden tespit edilerek, ilgili köy muhtarları ve çiftçiler, uzmanlar tarafından bilgilendiriliyor. ’Süne’ tespit edilen ekili tarım arazilerinde Tarım ve Orman Bakanlığının tavsiye ettiği ilaçlarla zaman kaybetmeden traktörlerle ilaçlama yapılıyor.

Süne mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, süne mücadelesinde toplam 11 ekip ve 33 teknik personelin görevlendirildiğini belirterek, “Topyekun mücadele ve ilaçlama sonucunda elde edilecek fayda, ilaçlama işlemlerinin oluşturacağı düşünülen zarardan kat ve kat daha fazladır. Ayrıca bu sene yapacağımız süne mücadelesinin gelecek sene süne yoğunluğunu azaltacağını ve bu mücadelenin getireceği kazanç artışı hem çiftçimiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Bu seneki bilgilendirme çalışmaları neticesinde çiftçilerimizin yoğun ilgi göstermelerinden dolayı bu sene 200 bin dekar alanın ilaçlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.