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200 bin Arakanlı Müslüman Muson tehdidiyle karşı karşıya

UNICEF, Bangladeş'teki kamplarda bulunan 200 bin Arakanlı Müslüman sığınmacının muson yağmurları tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 22:05
200 bin Arakanlı Müslüman Muson tehdidiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde 200 bin Arakanlı Müslümanın kaldığı kamplarla ilgili uyarılarda bulundu.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hazirandan eylül ayına kadar devam eden muson mevsiminde, kamplarda kalan Arakanlı çocukların sağlık durumlarından endişe ettiklerini söyledi.

Muson mevsimi öncesi 26 Nisan'da başlayan orta şiddetli yağışlar bile Cox's Bazaar bölgesindeki kamplarda yaşayan sığınmacılara zor anlar yaşattı.

Bölgede dün devam eden fırtınada özellikle barınaklardaki çocukların zor anlar yaşadığını belirten Boulierac, Muson yağmurlarının bulaşıcı hastalık, kirli su, hijyen sorunu gibi riskleri de beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

"Yaklaşık 55 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla kişinin sel baskını ve toprak kayması nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyoruz. Muson yağmurlarının yoğunluğuna bağlı olarak bu rakamın 200 bin kişiye çıkması muhtemeldir."

Christophe Boulierac, UNICEF olarak Bangladeş'teki kamplarda yaşayan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:05
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Bangladeş

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