200 aileye gıda yardımı Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.

Ramazan ayı dolayasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimizin gönüllülerinin bağışlamış oldukları gıda malzemeleri un, seker, çay, bulgur, tuz,makarna, çorbalıkları 200 aileye teslim ettik. Mübarek Ramazan ayında yaptığımız bu faaliyetimize destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gıda dağıtımlarını dernek binasından yapan BAFUMDER, Bafra Sosyal Markette giysi dağıtımlarını da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi kişiler kimlik fotokopisi ile başvurmaları halinde ihtiyaçları karşılanıyor.

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