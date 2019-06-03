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200 aileye gıda yardımı

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
200 aileye gıda yardımı

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.


Ramazan ayı dolayasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimizin gönüllülerinin bağışlamış oldukları gıda malzemeleri un, seker, çay, bulgur, tuz,makarna, çorbalıkları 200 aileye teslim ettik. Mübarek Ramazan ayında yaptığımız bu faaliyetimize destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Gıda dağıtımlarını dernek binasından yapan BAFUMDER, Bafra Sosyal Markette giysi dağıtımlarını da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi kişiler kimlik fotokopisi ile başvurmaları halinde ihtiyaçları karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
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