20 yıllık savaş sona erdi! Barış imzalanıyor

Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre'nin yaklaşık 20 yıl sonra gelen barışın ardından pazar günü Suudia Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek barış anlaşması imzalayacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Etiyopya ve Eritre liderlerinin pazar günü Riyad'da düzenlenecek zirvede bir araya gelerek barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Haq, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Riyad'da yapılacak imza törenine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağını ifade etti.

ON BİNLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İki ülke liderinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine, iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.