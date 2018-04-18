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'20 yıldır yanılmadım... Altına imzamı atarım ilk turda %55 alır'

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erken bir tarihe çekilmesi gündeme gelen seçimlerle ilgili iddialı konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:52
'20 yıldır yanılmadım... Altına imzamı atarım ilk turda %55 alır'

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile diğer muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı.

"ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:52
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YORUM YAZ

  • AHMETAHMET1 sa önce
    TURKIYE CUMHURRIYETI TARIHINDE EN BASARILI BASBAKAN VE CUMHURBASKANIDIR RECEP TAYIP ERDOGAN. HALA BUNU GOREMEYEN SINEK KAFALAR GECMISE BAKSIN VE IYI DUSUNSUN.
  • ali koçali koç2 sa önce
    ADİL GÜR var dı? hatırlıyor musunuz?%61....
  • ihsanihsan3 sa önce
    inşaallah
  • Ali VeliAli Veli4 sa önce
    insAllah
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    MESELA, KILIÇDAROĞLU CESUR MU? ARTVİN E GİDERKEN, FETÖ CÜ ABD PİLİÇLERİ YALANDAN DAĞA TAŞA ATEŞ ETTİ.! ALTINA KAÇIRDI, O GÜN BU GÜN ALTINI ISLATIYOR. KARARLI MI? SABAH SÖYLEDİĞİNİ ÖĞLEDEN SONRA İNKAR EDİYOR. HIZLI MI? Hakkını yemeyelim YALAN SÖYLEMEKTE ÇOK HIZLI.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    LİDER= CESUR +KARARLI+HIZLI olmalı. Bu özellikleri taşıyan başka biri varsa söylesin. Recep Tayyip Erdoğan + İNANÇLI bir lider. Bu dört özelliği taşıyan DÜNYA DA BİR ELİN PARMAK SAYISI KADAR ADAM YA VARDIR YA DA YOKTUR
  • NuriNuri5 sa önce
    Sabah sabah amma güldüm, Allah ta sizleri güldürsün.:))
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