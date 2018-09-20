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'20 yıl sürecek Çin-ABD ticaret savaşına hazır olun'

Alibaba Group Holding'in kurucusu Ma, insarların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:07
'20 yıl sürecek Çin-ABD ticaret savaşına hazır olun'

Hangzhou'da düzenlenen Yatırımcılar Zirvesi'nde konuşan Jack Ma, ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun uzun sürebileceğini vurguladı ve "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" dedi.

Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı.

Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:07
  1. Jack Ma

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