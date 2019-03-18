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20 yıl sonra tapularına kavuştular

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Kırsal Ulubeyler Mahallesindeki vatandaşlar 20 yıl sonra tapularına kavuştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:33
20 yıl sonra tapularına kavuştular

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Kırsal Ulubeyler Mahallesindeki vatandaşlar 20 yıl sonra tapularına kavuştu. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın elinden tapularını alan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, Başkan Arslan’a teşekkür ettiler


Gömeç’in Ulubeyler Mahallesinde 1999 yılında kura çekimi ile arsa sahibi olan 23 kişi, Ak Partili BelediyeBaşkanı Kazım Arslan’ ın gayretleri ile tapularına kavuştu. Hukuki eksikler nedeniyle 20 yıldır tapularını alamayan ve mağdur olan vatandaşlar, 20 yıl sonra Başkan Kazım Arslan’ın yapmış olduğu çalışmalar sonrasında tapularına kavuştu. Ulubeyler Mahallesi Meydanında düzenlenen tapu dağıtım töreninde büyükcoşku yaşandı. Tapuları hak sahiplerine veren Başkan Kazım Arslan, “Bu tapuların bu güne kadar size verilememesi beni çok üzüyordu. Ama çok şükür bu büyük sorunu da çözmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’dedi. Ulubeyler Mahallesi Muhtarı Ahmet Yaşar da, ‘’1999 yılından bu güne tapularımızı bir türlü alamıyorduk. Önceki muhtarlarımızda bu konuyla ilgili olarak çaba sarf ettiler ama sonuca ulaşamamışlardı. Başkanımız Kazım Arslan seçildikten sonra bu konuyu kendisine ilettik oda bize söz verdi. Çok şükür tapularımızı aldık. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Yıllar sonra mağduriyetimiz başkanımız tarafından giderildi. Başta Başkanımız Kazım Arslan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Tapu alan vatandaşlardan Ekrem Şahan ise, “ 20 yıldır elimizde ödeme makbuzlarımızla bekliyorduk. Ben bir CHP’liyim ama adam söz verdi ve sözünde durdu. Kendisinden Allah razı olsun. Çok mutluyuz sağ olsun var olsun’’dedi. Tapusuna Kavuşan bir diğer isim Ayhan Şence de, “ Bu bizim doğal hakkımızdı ama bu güne kadar alamamıştık. Başkanımız Kazım Arslan bu konuda elini taşın altına koydu ve bu sorunumuzu çözdü” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:33
  1. doğa

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