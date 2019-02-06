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İstanbul'da 20 yıl sonra aynı anons: Sesimi duyan var mı?

İstanbul'un Kartal'da ilçesinde çöken 6 katlı binanın bulunduğu bölgeye gelen kurtarma ekipleri 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile hafızalara kazınan "Sesimi duyan var mı?" anonsu yaptı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
İstanbul'da 20 yıl sonra aynı anons: Sesimi duyan var mı?

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri binanın enkazı altında kalanlar olması ihtimaline karşı 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile hafızalara kazınan felaketin "Sesimi duyan var mı?" anonsunu yaptı.

Binada 12 daire var

İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binada 12 dairenin ve binanın alt katında dükkanların olduğu ortaya çıktı.

Ekipler enkazda arama yapıyor

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
  1. İstanbul
  2. Marmara
  3. Cevizli

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  • samsunsamsun1 sa önce
    bekleyin namussuzlar Allah.cc kullanarak oy caldiniz Allah cc helah edecek türkiyeyi kavakcilaraver parayiölmüs anasini

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