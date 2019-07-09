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20 yaşındaki gencin organları 5 hastayı hayata bağladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda 8 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 10:42
20 yaşındaki gencin organları 5 hastayı hayata bağladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda 8 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.


Elbistan’da 8 gün önce kullandığı otomobili ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra ağır yaralı olarak sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren 20 yaşındaki Davut Köse, bağışlanan organları ile 5 kişiyi hayata bağladı. Köse’nin bağışlanan böbrekleri, kalbi ve karaciğeri, Türkiye’nin değişik illerindeki hastalara nakledilmek üzere alındı.


30 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında Davut Köse (20) idaresindeki 46 E 0430 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Termik Caddesi ve Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta aydınlatma direğine çarpmıştı. Sürücü koltuğunda sıkışan Köse, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.


8 gündür yoğun bakımda tutulan Köse’nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, acılı aileye oğlunun organlarını bağışlaması teklifinde bulundu. Acılı aile, genç yaşta yaşamını yitiren oğlunun organlarıyla başka insanlara umut olması için nakil teklifini kabul etti. Köse’nin yaklaşık 4 saatlik ameliyatla alınan kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ince bağırsağı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, karaciğeri Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne böbrekleri ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine, nakil bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:42
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