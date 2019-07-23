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20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu ölümüyle sonlandı

Bodrum’dan 3 motosikletin karıştığı ve 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:51
20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu ölümüyle sonlandı

Bodrum’dan 3 motosikletin karıştığı ve 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Geçen Cuma günü Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sercan Ortaç’ın kullandığı aşırı süratli motosiklet, yoldan çıkıp yol kenarındaki demir direğe ve duvara çaptı. Çarpmanın ardından 20 yaşındaki Ali Sercan Ortaç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada diğer motosikletlerdeki Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş ise yaralandı.


Feci kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 motosikletin süratli bir şekilde Turgutreis istikametinden Jandarma Kavşağı’na geldiği görülüyor. Motosikletler kavşağa yaklaştığı esnada Çırkan Caddesi’nden başka bir motosiklet ise kavşağa girip Bodrum istikametine dönmeye çalışıyor. Ali Sercan Ortaç’ın kullandığı motosiklet, Çırkan Caddesi’nden inen motosiklete çarpmamak için yön değiştirince gidon hakimiyetini kaybedip aşırı süratli şekilde yol kenarında demir direğe ve duvara çarpıyor. Ortaç’ın yaşadığı kazanın hemen ardından ise Turgutreis istikametinden gelen diğer motosikletle, Çırkan Caddesi’nden gelen motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın ardından 2 motosikletten biri yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düşerken, diğeri karayolunda metrelerce sürükleniyor. Çarpışma sonrası yola savrulan sürücülerin daha sonra olayın şoku ile etrafta koşuşturmaları da güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıyor. Sürücüler daha sonra panikle Ali Sercan Ortaç’ın yanına koştuğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:51
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