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Korona Virüs 20 yaşındaki genç kız korona nedeniyle hayatını kaybetti
Korona Virüs

20 yaşındaki genç kız korona nedeniyle hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Türkan Abo, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 13:43:00 - 2021-10-02 13:43:33
20 yaşındaki genç kız korona nedeniyle hayatını kaybetti

Yüksekova’da koronavirüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamayan Türkan, aramızdan ayrıldı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır. Herkes aşılarını lütfen ihmal etmesin” dedi.

Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

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