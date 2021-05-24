20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek?

Kısa süre önce Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. BioNTech CEO’su Uğur Şahin ile birlikte Türkiye’ye 120 milyon doz aşının geleceğini duyurdu. Haziran ayı gibi 20 yaş üzeri herkesin aşı yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de şu an ikinci dozlar yedeklenirken Haziran ayında 30 milyon BioNTech aşısı gelmesi üzerine Koca, 30 milyon aşıyı 30 milyon kişiye yapılacağını açıkladı. BioNTech’in birinci dozu yüzde 78 koruma sağlarken Koca ilk yüzdelik korumadan yararlanacağını açıkladı. Ülke için rahatlama olacakken yaza güvenli giriş sağlanacak. İlk dozu yaptıran kişiler bu anlamda temmuz ayında da aşı olacak. Haziran’da 20 yaş üstü herkes aşı olmuş olacak. Sputnik aşısı ve Sinovac aşılarıda ülkemize giriş sağlayacak.

Aşılamada ne durumdayız?

24 Mayıs 2021, Pazartesi saat 08:07 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 27.869.572, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 15.953.456 ve 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 11.916.114.