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Korona Virüs 20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek?
Korona Virüs

20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek?

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Tam kapanmanın meyvelerinin alındığı şu günlerde, aşı tedariği konusunda müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, hem BioNTech hem Sputnik aşısı hem de Sinovac aşısı olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşının önümüzdeki aylarda geleceğini söyledi. Bakan Koca, gelecek aşılarla birlikte 20 yaş üstünün aşılanacağının müjdesini verdi. Peki 20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:09:00 - 2021-05-24 08:09:49
20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelecek?

Kısa süre önce Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. BioNTech CEO’su Uğur Şahin ile birlikte Türkiye’ye 120 milyon doz aşının geleceğini duyurdu.  Haziran ayı gibi 20 yaş üzeri herkesin aşı yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de şu an ikinci dozlar yedeklenirken Haziran  ayında 30 milyon BioNTech aşısı gelmesi üzerine  Koca, 30 milyon aşıyı 30 milyon kişiye yapılacağını açıkladı. BioNTech’in birinci dozu yüzde 78 koruma sağlarken Koca ilk yüzdelik korumadan yararlanacağını açıkladı. Ülke için rahatlama olacakken yaza güvenli giriş sağlanacak. İlk dozu yaptıran kişiler bu anlamda temmuz ayında da aşı olacak. Haziran’da 20 yaş üstü herkes aşı olmuş olacak. Sputnik aşısı ve Sinovac aşılarıda ülkemize giriş sağlayacak.

Aşılamada ne durumdayız?

24 Mayıs 2021, Pazartesi saat 08:07 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 27.869.572, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 15.953.456 ve 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 11.916.114.

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