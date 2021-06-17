20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında aşı takviminde sıra 20 yaş üstü vatandaşlarımızı geliyor. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 20 yaş üzeri aşı hangi tarihte başlıyor?
Koronavirüste 20 yaş üstü kişilerin aşılaması gündemde. Fahrettin Koca, aşılamada son gelişmeleri açıkladı ve son olarak 35 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı randevusu almaya başladı. SGK'lı işçi ve memurlar için de aşı ekranı aktifleşmişti. Peki, 20 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak?
20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.