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Korona Virüs 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?
Korona Virüs

20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençler 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlar. Peki bu saatler arasında 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:22:00 -
20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?

30 Kasım 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısından sonra açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararına eklemeler yapıldı.

Yeni eklenen kararlara göre hafta içi sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı gençler ve çocukları dışarı çıktıkları vakitlerde toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

Yeni genelgede bulunan “65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın belirlenen saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak.” maddesi 20 yaş altı gençlerin ve çocukların şehir içinde toplu taşımaya binmelerini kısıtladı.

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