Geçtiğimiz gün kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs olmak üzere önümüzdeki hafta sonu 3 gün olarak uygulanacak. Yine hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaları ise Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona bitecek? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın satırbaşları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağı kararını şu sözlerle duyurdu:

Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Hafta sonu yasaklarının bayram sonrasına kadar uzatılması planlanıyor. Bayramın 24 Mayıs Pazar gününe geleceği göz önünde bulundurulduğunda ise yasakların Mayıs ayı sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının da Mayıs ayının sonuyla birlikte Corona virüsü vaka ve ölüm oranlarındaki artışta göz önünde bulundurularak Mayıs ayı sonunda kaldırılması tahmin ediliyor.



