KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.



Bu yıl "Safran" yan temasıyla 25-28 Eylül'de 20'ncisi düzenlenecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel ve fotoğraf yarışmasına bir günde 150 başvuru yapıldı.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya başvuruların başladığını söyledi.

Başvuruların 10 Eylül'de son bulacağını aktaran Köse, belgesel ve fotoğraf yarışmaları sayesinde özelde Safranbolu, genelde ülkenin kültürel değerlerinin korunması ve geleceğe miras bırakılmasını sağlayacaklarını söyledi.

"Korumanın Başkenti" olarak anılan tarihi evleriyle ünlü ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olduğunu hatırlatan Köse, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Köse, Safranbolu'nun dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında bulunduğuna işaret ederek, bu önemli ilçede yapılan festivalin tanıtımla somut ve soyut mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına önayak olduğunu ifade etti.

- "Somut ve soyut miras arşivlenmiş oldu"

Belgesel ve fotoğraf yarışmasının jürisinde alanında uzman isimlerin yer alacağını anlatan Köse, "Komite olarak sürekli toplantılar yapıyoruz. Festivalin 7'den 70'e hitap etmesi de önemli ama çok değerli olan belgesel ve fotoğraf arşivleri. 20 yıldır yapılan yarışmalar sayesinde ilçemizde hem ülkemizin hem de dünyanın birçok bölgesinin somut ve soyut mirası arşivlenmiş oldu. Bu yıl da belgesel ve fotoğraf alanında yarışmalarımız var. Belgesel ve fotoğraf başvuruları başladı. Belgeselde amatör ve profesyonel, fotoğrafta ise siyah-beyaz ve renkli kategorilerinde. Birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendirecek. Önemli olan dereceye girmek değil, bu eserleri ortaya çıkartmak." diye konuştu.

Köse, yarışmaya yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, başvuruların internet üzerinden ve festival komitesine yapılabildiğini sözlerine ekledi.



