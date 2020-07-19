20 Temmuz Tarihte Bugün | Tarihte bugün neler yaşandı?
20 Temmuz gününde yaşananları sizler için derledik. Peki ama bugün neler oldu ve neler yaşandı? 20 Temmuz ne günü? Tarihte bugün kimler doğdu ve kimler öldü? İşte tarihe kazanmış olaylar silsilesi...
Gün Dönümü Fırtınası'nın meydana geldiği 19 Temmuz'da yaşananlar için, okumaya devam edin...
MÖ 356 - Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük İmparatoru Büyük İskender doğdu.
1785 - Osmanlı'nın 30. Padişah II. Mahmut doğdu.
1402 - Ankara Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş, Timur'un zaferiyle sonuçlandı.
1871 - Britanya kolombiyası, Kanada Federasyonu'na katıldı.
1881 - Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli Kabile Şefi olan Sioux Kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.
1901 - Türk sanayici ve iş adamı Vehbi Koç doğdu.
1903 - Ford ilk arabasını üretti.
1903 - Katolik Kilisesi'nin dini lideri Papa XIII. Leo öldü.
1916 - I. Dünya Savaşı: Rus askerleri Ermenistan'ın Gumiskhanek kentini ele geçirdi.
1921 - New York ile San Francisco arasında hava yolu ile posta servisi başladı.
1927 - Romanya Kralı I. Ferdinand öldü.
1936 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
1938 - Deniz Baykal, Türk avukat, siyasetçi ve CHP eski Genel Başkanı doğdu.
1940 - Danimarka, Birleşmiş Milletler'den ayrıldı.
1949 - İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı.
1951 - Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.
1959 - Türk oyun yazarı Musahipzade Celal öldü.
1969 - Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı, Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong da Ay'a ilk ayak basan insan oldu.
1974 - Kıbrıs Harekâtı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti Anlaşması'nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın başlangıcı.
1975 - Ege Ordusu kuruldu ve Orgeneral Turgut Sunalp, Ege Ordusu Komutanlığı'na getirildi.
1976 - Viking 1, 11 ay süren yolculuktan sonra Mars'a kondu ve Dünya'ya fotoğraflar aktarmaya başladı.
1980 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanımamaları gerektiğine 14-0 oyla karar verdi.
1994 - Kuyruklu yıldız Shoemaker Levy 9'un parçaları, Jüpiter'e çarptı.
2001 - Londra Borsası halka açıldı.
2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliğe izin veren dördüncü ülke oldu.
2016 - Türkiye'de askerî darbe girişimi sonrasında, Millî Güvenlik Kurulu önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile üç ay süreli olağanüstü hâl ilân edildi.
2017 - Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin öldü.