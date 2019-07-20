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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:10
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kıbrıs Türk halkının özgür bir şekilde ve barış içerisinde yaşama hakkını teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümünü kutluyoruz. Kıbrıslı Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Harekât, adada yaşayan Türklerin katledilmesinin önüne geçerek akan kanı durdurmuş, Kıbrıs Türklerini adanın eşit ve ortak sahibi olarak hürriyetine kavuşturmuş, bağımsız ve özgür bir geleceğe taşımıştır. 20 Temmuz’da Kıbrıs Türkleri Ada’da barıştan ve çözümden yana tavır sergileyerek, birlik ve dayanışma içinde her türlü baskı ve yıldırmalara karşı, hak ve hürriyet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığının simgesi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını tebrik ediyor, varoluş ve özgürlükleri için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:10
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