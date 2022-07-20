20 Temmuz 1997: Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanununun Çıkarılması

Darbeciler tarafından Refahyol Hükümeti devrilmiş, Mesut Yılmaz başbakanlığında yeni bir hükümet kurulmuştu. O yaz Türkiye’de çok sıcak geçti. Hükümet kurulurken Demirel bir ortak gibi çalışmıştı. Dindar insanlar üzerindeki devlet baskısı her geçen gün artıyor, Kur’an Kursları kapatılıyor, başörtülü insanlara aşırı baskılar yapılıyordu. Yüzlerce bayan kamu çalışanı işlerini kaybederken, yüzlerce dindar kamu çalışanı da soruşturma açılarak istifaya zorlanıyordu.





20 Temmuz 1997 akşamı başlayıp sabah ezanına kadar süren görüşmelerle sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanunu çıkarmak iktidar partisi ANAP’a pahalıya patlamıştı. İlk etapta partiden Ali Coşkun, Korkut Özal ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar ayrılmıştı.





Başbakan Mesut Yılmaz, “Siyasi hayatıma da mal olsa bu kanunu çıkaracağım” demiş ve bu kanun gerçekten de Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatına mal olmuştu.





Uydurma bir yemin metni esas alınarak Kur’an Kurslarına karşı amansız bir kampanya yürütülüyor, irticayı besliyor diye toplumun her kesimine yardıma koşan vakıflar düşman ilan edilip kapattırılıyor, okullara genelgeler eşliğinde subaylar müfettiş olarak gönderiliyor, ülkede tam bir devlet terörü estiriliyordu. İmam Hatiplerin öğrenci sayısı yüzde 75 azalmıştı.





20 Temmuz 2020: Tuna-1 Kuyusunda Doğal Gaz Rezervi Keşfedilmesi

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda."



