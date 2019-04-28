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20. Tarım ve Seracılık Festivali

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlene festival kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi- Haluk Levent: - "Bugüne kadar rock kralıydım, bundan sonra domates kralı oldum"

28 Nisan 2019 Pazar 01:02
20. Tarım ve Seracılık Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

Şarkıcı Haluk Levent, Kumluca Belediyesince gerçekleştirilen festivalin son gününde Karatepe Stadı'nda sahne aldı. Konser öncesi gecenin sponsorlarına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, plaket verdi.

Başkan Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Seracılık Festivali'nin Türkiye'nin en büyük halk festivali olduğunu söyledi.

Festivalde sanat, kültür, çocuk, her şeyin olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İşte bütün bu güzellikler bir arada olduğunda Türkiye'nin en büyük halk festivali ortaya çıkıyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz." dedi.

Konuşmaların ardından, şarkıcı Haluk Levent, birbirinden hareketli eserlerini seslendirdi. Zaman zaman dinleyicilerinin arasına inen şarkıcı, sevenleriyle fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

Konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, sanatçı Haluk Levent'e çiçek, plaket ve salkım domateslerden yapılmış kolye takdim edildi.

Domateslerden yapılan kolyeyi bir süre boynuna takmak istemeyen Levent, kendisine ısrar eden belediye başkanını kıramadı. "Bugüne kadar rock kralıydım, bundan sonra domates kralı oldum." diyen Levent, kendisine ikram edilen domateslerden tattı.

Levent, "Sayın Başkan, yarın magazin basını beni 'domates güzeli' diye yazarlar ama olsun sizin ikramınız olan tüm domatesleri alıyorum. Tatları çok güzel, bunları yetiştiren emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 01:02
  1. 20. Tarım ve Seracılık
  2. Haluk Levent
  3. konser
  4. Kumluca

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