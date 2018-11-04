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20 suçtan aranan kadın enselendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan operasyonda hakkında 20 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kararı olan kadın yakalandı.

04 Kasım 2018 Pazar 13:36
20 suçtan aranan kadın enselendi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında 20 ayrı dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kararı bulunan Sinem Ö. (26) yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakın akrabasını öldürmüş

Ayrıca ekipler, operasyon kapsamında 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Dursun G.'yi de yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:36
  1. Eskişehir
  2. dolandırıcı
  3. dolandırıcı kadın

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